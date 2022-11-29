Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем

Церемония прощания с умершим главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем проходит во вторник, 29 ноября, в Минске. Об этом сообщает «БелТА».

На церемонию приехали его родные и сотрудники МИД, руководители других министерств и ведомств.

Также на церемонию прибыл и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он возложил букет роз к гробу министра.

От России участие в церемонии примет замглавы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко.

Макей скоропостижно скончался 26 ноября. Ему было 64 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве потрясены этим сообщением. Позже министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров направил супруге Макея телеграмму с соболезнованиями.

Владимир Макей в начале 2000-х годов работал помощником президента республики, в 2008–2012 годах занимал должность главы администрации президента Белоруссии. С 20 августа 2012 года по настоящее время был министром иностранных дел страны.