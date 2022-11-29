Беженка с Украины пожаловалась на жизнь в хостеле в британском Бирмингеме

Украинская беженка Татьяна Дудник пожаловалась на условия содержания в хостеле в английском Бирмингеме, заявив, что находиться в подвале на родине ей было комфортнее. Об этом сообщает издание The Mirror.

В статье говорится, что 42-летняя Дудник переехала в хостел вместе со своей 12-летней дочерью неделю назад. По ее словам, за это время они почти не мылись, так как в помещении нет душа, а ванна находится в «совершенно непригодном для использования состоянии».

«Везде грязь, вонь и плесень», — отметила Дудник.

Она также рассказала, что из-за плохих условий содержания состояние здоровья ее дочери стало ухудшаться. В связи с этим женщина начала размышлять над возвращением на родину.

«Мы спускались в подвал каждый раз, когда звучала воздушная тревога. Но, по крайней мере, это был наш дом и наш подвал, где условия лучше, чем здесь. Ребенок не должен болеть и жить в антисанитарных условиях», — заявила она.

17 ноября газета The Telegraph написала, что совет британского графства Уилтшир намерен приобрести дома для украинских беженцев, которые затем будут сдаваться им в аренду. Отмечается, что подобные меры также рассматривают власти других регионов.

При этом в середине октября британская газета Daily Mail писала, что из-за роста стоимости жизни в Великобритании приступили к постепенному сворачиванию программы «Дома для Украины». В результате беженцы всё чаще становятся бездомными, что вызывает определенное беспокойство в обществе.

В материале отмечалось, что без крова над головой остались около 2 тыс. граждан Украины. Всего же с начала российской спецоперации в Великобританию приехало чуть менее 100 тыс. беженцев.

В конце августа стало известно, что около четверти участников программы по спонсорству размещения украинских беженцев хотят выйти из нее. Поводом стали выросшие цены и увеличившиеся счета за электроэнергию.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 19 050 человек.