Арбитражный суд отменил решение Роспотребнадзора про незаконность сервисного сбора

Арбитражный суд Москвы признал незаконным и отменил постановление столичного управления Роспотребнадзора, оштрафовавшего ООО «Деливери Клаб» из-за сервисного сбора.

В сентябре 2021 года один из пользователей Delivery Club пожаловался в территориальный отдел Роспотребнадзора на то, что платформа навязывает «дополнительные платные услуги, от которых невозможно отказаться». Речь шла о сервисном сборе. В ведомстве согласились, что права потребителей ущемляются, и назначили компании административный штраф. Кроме того, было вынесено представление с требованием устранить причины и условия, способствующие правонарушению — то есть убрать сервисный сбор из приложения.

После этого компания обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием отменить постановление. Тогда Delivery Club объясняла, что сервисный сбор не нарушает права пользователей, поскольку информация о нем содержится в пользовательском соглашении, а также на страничке оформления заказа. Однако инстанция встала на сторону столичного управления Роспотребнадзора, такой же результаты был при подаче аппеляции. Затем компания обратилась в кассационную инстанцию, которая направила дело на новое рассмотрение.

В итоге Арбитражный суд Москвы отменил решение столичного управления Роспотребнадзора по делу о сервисном сборе, встав на сторону Delivery Club.