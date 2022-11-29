Режим повышенной готовности ввели в Усинске из-за разрушения моста

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении режима повышенной готовности в связи с разрушением моста через реку Колва в Усинске (Республика Коми). По данным администрации, вероятно обрушение переправы.

По данным специалистов, разрушается железобетонная плита пролетного строения и мостового полотна в зоне деформационных швов на подъезде к Усинску от автомобильной дороги Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар. Об этом пишет ИА «Комиинформ». Скорость движения участка ограничена до 20 км/ч. Кроме того, запрещен проезд транспорта массой свыше 12 т.

Индивидуальных предпринимателей и представителей организаций просят заранее учитывать ограничения при движении по данному участку. Режим повышенной готовности действует с 28 ноября.

План восстановительных работ предоставит «УправтодорКоми».