Частным приютам для животных в Башкирии намерены оказать господдержку

В Башкирии планируют оказать господдержку частным приютам для бездомных животных. Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты республиканского Госсобрания, сообщает 29 ноября пресс-служба органа власти.

Проект закона о поддержке приютов подготовил комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. Как отметил спикер Госсобрания Константин Толмачев, господдержка позволит простимулировать развитие частной инициативы, которая в данном случае имеет преимущества перед государственными и муниципальными организациями.

После принятия законопроекта частные приюты смогут получать господдержку в качестве социально ориентированных некоммерческих организаций. Это подразумевает предоставление субсидий, грантов, льгот и имущественной помощи, пишет «МедиаКорСеть».

По словам Константина Толкачева, система частных приютов для собак поможет сократить количество животных на улицах.

Ранее в ноябре суд в Башкирии вынес приговор экс-главе Сафаровского сельсовета, обвиняемому в халатности, повлекшей гибель ребенка в результате нападения собак. Ему назначили наказание в виде условного лишения свободы и запрета на работу в органах власти.