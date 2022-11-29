Главный дом усадьбы Кухтериных в Томске отремонтируют за 12,5 млн рублей

В Томске разработали проектно-сметную документацию для ремонта главного дома ансамбля усадьбы Кухтериных. Стоимость работ оценили в 12,5 млн рублей.

Дом располагается на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Крылова. В усадьбе требуется ремонт фасада и крыши. Разработкой документации занималось ООО «Электромонтаж», стоимость работ составила 2,17 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Томск».

По словам начальницы Центра по охране памятников Натальи Барановой, точные сроки ремонта здания будут определены перед проведением конкурса по выбору подрядчика.

Здание признано объектом культурного наследия регионального значения. В 1910 году усадьбу занимала частная женская гимназия Тихонравовой. На текущий момент здание использует департамент профессионального образования.