Ледостав на Амуре в Благовещенске начался позже обычного срока

В районе приграничных городов Благовещенска и Хэйхэ на реке Амур начался ледостав. Как пишут китайские СМИ, в этом году река замерзла на 10 дней позже климатических норм.

Амур покрылся льдом на площади как минимум от 20% ширины русла. Он будет скован как минимум пять месяцев.

Амурская служба новостей пишет, что у жителей Благовещенска есть возможность понаблюдать за природным явлением. На набережной установили несколько онлайн-камер, которые ежедневно транслируют происходящее на Амуре.

На мелких реках лед появился в конце октября. На Амуре лед заметили в начале ноября, но только в Сковородинском районе.

17 ноября сообщалось, что на набережной реки Амур в Хабаровске появилось 10 предупреждающих табличек о запрете выхода на лед. До конца ноября аншлаги установят во всех районах Хабаровска.