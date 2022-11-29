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Названа дата запуска внедорожников Tank в России

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Фото: Tank
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Онлайн-премьера китайской марки Tank (входит в Great Wall) в РФ состоится 12 декабря. Об этом 28 ноября сообщил портал Motor.

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Первыми на российский рынок выйдут модели Tank 300 и Tank 500, продавать их будут через собственную дилерскую сеть, отдельную от бренда Haval. Оба внедорожника рамные и полноприводные.

Tank 300 заявлен с двухлитровым двигателем мощностью 220 л.с., коробкой-автомат, полным приводом, понижающей передачей и блокировкой межколесных дифференциалов.

Tank 500 позиционируется как более престижный автомобиль, который оснащен 299-сильным V6. Двигатель агрегатируют с девятидиапазонной автоматической коробкой передач. Машина получит блокировку заднего дифференциала.

Россия станет для марки вторым зарубежным рынком после Саудовской Аравии.

21 ноября китайская компания Great Wall Motor зарегистрировала в РФ торговую марку GWM Tank и графическое решение логотипа. Бренд Tank, который принадлежит Great Wall Motor, локализован в Китае с 2020 года. В октябре текущего года в Great Wall Motor рассказали, что до конца 2022 года официально запустят в России бренд Tank. Первыми на отечественном рынке станут внедорожники Tank 300 и Tank 500.

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