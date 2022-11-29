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Три человека пострадали при опрокидывании «Газели» в Саратовской области

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Три человека получили травмы в результате ДТП в Балакове (Саратовская область). Автомобиль «Газель» опрокинулся на Подсосенском шоссе.

Авария произошла днем 28 ноября. По данным местной администрации, 43-летний водитель автомобиля неверно выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщает ИА «Взгляд-информ».

Водитель и двое его пассажиров 43 и 46 лет получили различные травмы, их госпитализировали в хирургическое отделение Балаковской больницы.

В Московской области днем 28 ноября пять автомобилей столкнулись на трассе М7 «Волга». Во время попутного движения по трассе столкнулись два грузовика, после чего один из них выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя легковыми автомобилями. Два человека были госпитализированы.

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