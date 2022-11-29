Более 10 тыс. сосен и елей заготовят амурские лесхозы к Новому году
В Амурской области лесхозы начали заготавливать новогодние деревья. Всего планируется срубить 10 тыс. деревьев. В центральных и южных районах это будут в основном сосны, а на севере — ели.
В региональном министерстве лесного хозяйства ИА PriamurMedia рассказали, что продажи хвойных начнутся с середины декабря. Стоимость дерева будет зависеть от его высоты, породы и степени пушистости.
Жителям Шимановского и Селемджинского районов разрешили самим срубить ель или сосну. Для этого необходимо заключить договор купли-продажи с лесничеством. Деревья заготавливают на участках, которые необходимо очистить от растительности.
Ведомство также заключает договоры купли-продажи деревьев с предпринимателями. Таким образом, в Амурской области планируется заготовить порядка 25 тыс. деревьев к Новому году.
Ранее сообщалось, что в Тамбовской области перед Новым годом решили усилить охрану лесов. Их будут патрулировать по специальным маршрутам.