Жителей Карелии предупредили об ухудшении погоды

МЧС предупреждает жителей Карелии о неблагоприятных погодных условиях. В республике ожидается отложение изморози.

По данным ИА «Карелinform», гидрометеорологическое явление затронет Петрозаводск, Костомукшу, а также 16 районов. Экстренное предупреждение объявлено с 29 ноября по 1 декабря.

В связи с отложением изморози вероятно нарушение работы объектов жизнеобеспечения и повреждение линий электропередач.

Ранее предупреждение о резком похолодании озвучили синоптики в Хабаровском крае. Ночью температура упадет на 10–15 градусов. Местами возможны морозы до –30 градусов.