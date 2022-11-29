Девушка пострадала в ДТП с «КамАЗом» на оренбургской трассе

В Курманаевском районе Оренбургской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей пострадала девушка. Об этом 29 ноября сообщает 56orb.ru со ссылкой на региональное УМВД России.

Авария произошла в двух километрах от села Михайловка на автодороге Бугульма — Уральск. По предварительным данным, 34-летний водитель грузовика «КамАЗ» не справился с управлением, машина вылетела на встречку и врезалась в легковую Mazda под управлением 41-летнего мужчины.

В результате столкновения пострадала 35-летняя девушка, которая находилась в салоне легковушки. С травмами различной степени тяжести ее госпитализировали в больницу, уточняет РИА «Оренбуржье».

По факту ДТП организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.

27 ноября на 82-м км автодороги Орел — Тамбов столкнулись две отечественные легковушки, после чего одна из них врезалась в попутный грузовик. Погибла женщина-автомобилистка, еще пятеро человек, в том числе четверо детей, получили травмы.