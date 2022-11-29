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Вице-премьер Молдавии предупредил о возможных массовых отключениях электроэнергии

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну: 29 и 30 ноября возможны отключения электроэнергии по всей стране
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Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
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В Молдавии 29 и 30 ноября возможны отключения электроэнергии по всей стране, связанные с массированными ракетными ударами по украинской инфраструктуре. Об этом 29 ноября в своем Telegram-канале сообщил молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

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«В случае возникновения такой ситуации все госслужбы готовы вмешаться и восстановить электроснабжение в ограниченные сроки», — указал Спыну.

23 ноября часть районов Молдавии вместе с Кишиневом остались без электроэнергии. Как заявлял Спыну, массовые отключения электроэнергии наблюдаются из-за ситуации с энергетической системой Украины. Вечером того дня он сообщил о восстановлении подачи электроэнергии практически для всех жителей страны.

В тот же день взрывы прогремели в Киеве, а также в Николаевской, Полтавской, Винницкой, Львовской и других областях Украины. По всей стране наблюдались перебои с электроснабжением и подачей воды. Так, Одесская область полностью оказалась обесточена, жители Львова тоже остались без электричества. Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС.

Тогда же президент Молдавии Майя Санду упрекнула Россию в том, что она оставила республику без света после ударов по объектам энергосистемы Украины. По ее словам, экстренные службы страны работают над устранением технических неполадок в энергоснабжении.

Кроме того, посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД республики из-за частичного отключения электроэнергии в стране.

До этого, 15 ноября, энергоснабжение Молдавии было приостановлено из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи Исакча – Вулканешты – Молдавская ГРЭС на фоне ракетных ударов по Украине.

Тогда Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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