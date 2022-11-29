Предупреждение о сходе лавин выпустили на Колыме

В Магаданской области в период с 30 ноября по 1 декабря возможен сход лавин. Экстренное предупреждение распространили спасатели.

Неблагоприятное явление может наблюдаться в окрестностях Магадана, на юге Омсукчанского, Хасынского и Тенькинского городских округов. Период — с 20:00 30 ноября до 20:00 1 декабря, уточнили ИА MagadanMedia в пресс-службе регионального ПСЦ.

Ранее, 21 ноября, сообщалось, что снежная лавина сошла в Хакасии непосредственно перед группой сноубордистов. Судя по кадрам, снежная масса высотой была значительно выше человеческого роста. Она промчалась в десятке метров от людей и спецтехники. Обошлось без пострадавших.