В Иркутске младенец умер после приема назначенной врачом таблетки

В Иркутске умер четырехмесячный ребенок после приема таблетки успокоительного, ранее назначенной врачом. Об этом 29 ноября сообщил источник «Известий».

По его данным, младенец скончался 28 ноября в иркутской детской больнице. Его доставили туда с отравлением лекарственными препаратами. За несколько дней до этого мать дала ему половину таблетки успокоительного, ранее назначенного врачом детской поликлиники.

После этого ребенку стало хуже, ему вызвали скорую и госпитализировали в больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

В конце октября сообщалось, что в Волгограде после отравления арбузом умер пятилетний мальчик. Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, ребенок умер от токсического гастроэнтерита. По данному факту возбуждено уголовное дело.