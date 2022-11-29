Депутат Кизеветтер: отказ Шольца передать Украине танки вызван его страхом перед Россией

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не решился передать Украине боевые танки, опасаясь реакции России. Об этом в интервью ntv.de заявил депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер.

По его словам, Шольца встревожило распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских военных будет провокацией со стороны Берлина.

Кроме того, он раскритиковал заявление Шольца о том, что Берлин не станет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО, пишет «Газета.Ru».

Также Кизеветтер напомнил, что Германия месяцами игнорировала просьбу поставить Польше танки Leopard взамен обещанных Киеву польских Т-72.

В октябре Шольц отказал Украине в поставке немецких танков Leopard 2. По его словам, Берлин не намерен поставлять Киеву западные вооружения в одностороннем порядке без координации с партнерами.

Вместе с тем Берлин отправляет Киеву другое оружие и обмундирование для солдат. В частности, система противовоздушной обороны IRIS-T уже доставлена на Украину.

В то же время инспектор армии ФРГ Альфонс Майс указал, что военные запасы страны остаются «попросту голыми» из-за поставок оружия Киеву.

ФРГ и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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