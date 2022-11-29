Детский сад в ЕАО оштрафовали за разбитые окна и трещины на потолке

В поселке Бира в ЕАО обнаружили детский сад с разбитыми окнами и трещинами в стенах и на потолке. Это выяснилось во время внеплановой проверки, которую провели сотрудники Роспотребнадзора и помощник прокурора Облученского района. От директора детсада потребовали устранить нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В прокуратуре ЕАО отметили, что в помещениях садика долгое время не было ремонта. В музыкальном зале разбиты окна, трещины в стенах и на потолках. Кроме того, в меню нет расчетов калорийности блюд, в одной из групп оно не обновлялось. Продукты питания хранились в холодильной и морозильной камерах без маркировки и тары для хранения.

По результатм проверки возбуждено административное дело. Управление Роспотребнадзора по ЕАО оштрафовало должностное лицо учреждения на 3 тыс. рублей. Принимаются меры по организации ремонта в помещениях детского сада. Остальные нарушения устранены, пишет ИА EAOMedia.

Ранее судебные приставы Октябрьского района ЕАО приостановили работу детского сада в селе Нагибово. Там зафиксировали превышение уровня радона.