На Сахалине в ДТП повреждены 27 машин из-за дождя со снегом

Из-за осадков в виде дождя со снегом 27 машин получили повреждения в авариях на Сахалине. Об этом 29 ноября сообщило УГИБДД УМВД России по Сахалинской области в Telegram.

Всего в дежурную часть Госавтоинспекции поступило 12 сообщений о ДТП. Рост числа аварий превысил 30%.

Погибших и пострадавших в результате происшествий нет.

Ранее в этот день ледяной дождь привел к массовым авариям во Владивостоке. Водителям пришлось сначала тщательно очищать машины, чтобы попасть в них, а затем перемещаться по обледенелым дорогам. В связи с этим посещение школ и детских садов сделали добровольным, сотрудников по возможности отправили на удаленную работу.

Накануне автобус с пассажирами застрял в районе поселков на острове Русском в Приморском крае из-за сильного гололеда. В связи с непогодой во Владивостоке ввели временные ограничения на движение и въезд большегрузного транспорта, в городе закрыли на время неблагоприятных погодных условий проезд по самому крутому спуску на улице Капитана Шефнера.