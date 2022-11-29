Утром во вторник, 29 ноября, в Киеве начались аварийные отключения света. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

В настоящий момент на территории города не действуют графики плановых отключений электричества. Сотрудники компании пытаются экстренно решить проблему.

Накануне сообщалось, что более половины абонентов Киева находятся в режиме аварийных отключений. ДТЭК отмечал, что в городе продолжаются экстренные отключения света из-за перебоев в работе большинства атомных и тепловых электростанций. Также аварийные отключения были введены на территории всей страны.

Мэр Киева Виталий Кличко при этом не исключил, что отключения электроэнергии в городе могут продлиться до весны. Также он отметил, что часть жителей столицы может быть эвакуирована в пригород в случае худшего сценария развития ситуации с энергоснабжением.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли очередной массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции. Через три дня, 18 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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