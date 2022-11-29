Реклама
Прямой эфир
Мир
В Казахстане сообщили о планах создания «тройственного газового союза»
Политика
В СФ поступило представление об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты
Общество
Против экс-начальника ГИБДД Ставрополья и его подчиненных возбудили 20 новых дел
Мир
В Одесской области введены экстренные отключения электроэнергии
Мир
В Греции произошли два землетрясения за час
Мир
Американская Chevron самостоятельно определит объем нефтедобычи в Венесуэле
Мир
США положительно оценили дискуссии Запада по введению потолка цен на нефть РФ
Мир
Белый дом опроверг давление США на Украину для принуждения к переговорам с Россией
Мир
Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии ракет «воздух — воздух» на $323 млн
Мир
Курдский альянс СДС попросил Россию наладить координацию с официальным Дамаском
Культура
Боб Дилан извинился за копии автографов в его книге за $599
Общество
На подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины боевики убили мать и сына
Сюжет:

В Киеве начались аварийные отключения света

0
Фото: AP/Evgeniy Maloletka
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Утром во вторник, 29 ноября, в Киеве начались аварийные отключения света. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

Темная история: чем обернется первый блэкаут на Украине
Киев впервые в истории отключил все три АЭС

В настоящий момент на территории города не действуют графики плановых отключений электричества. Сотрудники компании пытаются экстренно решить проблему.

Накануне сообщалось, что более половины абонентов Киева находятся в режиме аварийных отключений. ДТЭК отмечал, что в городе продолжаются экстренные отключения света из-за перебоев в работе большинства атомных и тепловых электростанций. Также аварийные отключения были введены на территории всей страны.

Мэр Киева Виталий Кличко при этом не исключил, что отключения электроэнергии в городе могут продлиться до весны. Также он отметил, что часть жителей столицы может быть эвакуирована в пригород в случае худшего сценария развития ситуации с энергоснабжением.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли очередной массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции. Через три дня, 18 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022