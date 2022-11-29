Подозреваемый открыл стрельбу по полицейским при задержании в Москве
Мужчина, подозреваемый в преступлении, открыл огонь по полицейским при задержании на бульваре Рокоссовского в Москве. Об этом 29 ноября сообщил источник «Известий».
Мужчина подозревался в разбойном нападении, его обнаружили в торговом центре и отследили дальнейшее перемещение. Прибывшие на место полицейские попытались задержать подозреваемого, однако он открыл по ним огонь из травматического пистолета.
Всего было произведено четыре выстрела. Никто из сотрудников полиции не пострадал.
Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. По данному факту проводится проверка.
В октябре Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело из-за стрельбы в полицейского на улице Ярцевской. Тогда подозреваемый открыл стрельбу по машинам и в сторону сотрудников из гладкоствольного охотничьего ружья дробью.