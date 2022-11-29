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Общество
На подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины боевики убили мать и сына
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Барбашов: на правобережье Херсонской области насмерть забили мать и сына из-за денег

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На подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области происходят внесудебные расправы. Об этом 29 ноября рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

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Он отметил, что ликвидировали местных жителей, на которых указали украинские агенты или просто недовольные граждане.

«Нам известны случаи, когда семью (мать и сына) забили до полусмерти, потребовали денег. А потом мы узнали, что мать и сына забили (насмерть. — Ред.)» — заявил Барбашов в интервью «РИА Новости».

Глава администрации назвал происходящее на правобережной части Херсонской области «разгулом нацистского террора».

По его словам, в местах, где проходят фильтрационные мероприятия, не допускают даже западные СМИ, лояльные киевскому режиму, что свидетельствует о незаконных действиях украинских силовиков.

«Расправляются с теми, кто им представляется неугодными. Без соблюдения какой-либо законности и каких-либо прав. И все это поддерживается мировым сообществом так называемым, Европой», — добавил Барбашов.

На прошлой неделе внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич заявил, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили не менее 100 мирных жителей в Херсоне.

В середине ноября в экстренных службах сообщили, что украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов. 74 человек вывезли в неизвестном направлении.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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