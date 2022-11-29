На подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области происходят внесудебные расправы. Об этом 29 ноября рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

Он отметил, что ликвидировали местных жителей, на которых указали украинские агенты или просто недовольные граждане.

«Нам известны случаи, когда семью (мать и сына) забили до полусмерти, потребовали денег. А потом мы узнали, что мать и сына забили (насмерть. — Ред.)» — заявил Барбашов в интервью «РИА Новости».

Глава администрации назвал происходящее на правобережной части Херсонской области «разгулом нацистского террора».

По его словам, в местах, где проходят фильтрационные мероприятия, не допускают даже западные СМИ, лояльные киевскому режиму, что свидетельствует о незаконных действиях украинских силовиков.

«Расправляются с теми, кто им представляется неугодными. Без соблюдения какой-либо законности и каких-либо прав. И все это поддерживается мировым сообществом так называемым, Европой», — добавил Барбашов.

На прошлой неделе внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич заявил, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили не менее 100 мирных жителей в Херсоне.

В середине ноября в экстренных службах сообщили, что украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов. 74 человек вывезли в неизвестном направлении.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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