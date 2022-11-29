Более 200 кг некачественного масла нашли в соцучреждении ЕАО

В социальном учреждении в ЕАО обнаружили некачественную молочную продукцию. Пробы были отобраны сотрудниками регионального управления Россельхознадзора. Они провели исследования на показатели качества и безопасности.

Во время лабораторных исследований сливочного масла, которые проводились в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора», эксперты выявили несоответствие по показателям качества. Установлено нарушение производителем требований техрегламентов.

Продукцию изъяли из оборота. Общий вес некачественной партии составил 250 кг, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на представителей ведомства.

Информацию о нарушении отправили в центральное управление Россельхознадзора и в региональную комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Учредителям соцучреждений ЕАО дали указание усилить контроль за безопасностью продукции.

Ранее в «Роскачестве» признали, что более 10% сыра «Российский» отечественного и белорусского производства стоимостью не дороже 660 рублей за 1 кг является фальсификатом. Исследование проводилось совместно с Россельхознадзором.