В Ивано-Франковске призвали готовиться к «худшему сценарию» из-за угрозы блэкаута

Отключения электроэнергии в украинском Ивано-Франковске могут продолжаться ближайшие несколько недель. Об этом 29 ноября сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

В своем обращении в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) он также призвал граждан готовиться к «худшему сценарию».

«Что касается водоснабжения, в случае отключения электроэнергии вода в многоквартирных домах сможет подаваться только до 2–3-го этажей. Поэтому в городе откроют пожарные гидранты и воду можно будет набирать», — добавил Марцинкив.

Накануне сообщалось о введении аварийных отключений электроэнергии на всей территории Украины.

В тот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отключения электроэнергии в столице страны могут продлиться до весны. Он допустил и частичную эвакуацию среди местных жителей. По его словам, на этот случай власти города уже разработали план по ее проведению.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли очередной массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции. Через три дня, 18 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.

Еще в конце октября политолог и журналист Юрий Светов объяснил последствия ударов по украинской инфраструктуре. Он указал, что Украина не производит необходимое оборудование и пользуется советскими запасами, которые заканчиваются.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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