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Глава буддистов России назвал недобрыми слова папы римского о бурятах

Глава буддистов РФ Аюшеев назвал недобрыми слова папы римского о жестоких бурятах на СВО
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Глава Буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев назвал недобрыми слова папы римского, назвавшего бурятов и чеченцев жестокими. На эту тему он высказался во вторник, 29 ноября.

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Папа римский в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск в спецоперации на Украине».

«Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам. Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родины от фашизма, как наши деды и прадеды», — пояснил Аюшеев в своем Telegram-канале.

На высказывание папы римского отреагировала накануне и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что его слова о чеченцах и бурятах демонстрируют не просто русофобию, но и запредельное извращение истины.

Высказался в своем Telegram-канале и глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей «как минимум странно».

30 сентября Аюшеев поддержал спецоперацию по защите Донбасса. Он отметил, что буддисты из Бурятии, Калмыкии и Тувы достойно участвуют в спецоперации.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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