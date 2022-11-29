В Крыму предрекли скорое прекращение существования Украины

Украина как государство и ее армия не смогут пережить предстоящую зиму. Такое мнение высказал 29 ноября вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков.

«Я абсолютно четко скажу, что будет в ближайшее время — украинская армия и украинская государственность не переживут эту зиму. В течение нескольких ближайших недель коллапс в экономической и энергетической сферах достигнет своего пика», — сказал Бобков в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже сейчас теряют контроль над рядом населенных пунктов на Донбассе. Эта тенденция, по мнению Бобкова, будет только возрастать.

Накануне сообщалось о введении аварийных отключений электроэнергии на всей территории Украины.

25 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину ожидает ужасающая зима. Он добавил, что на встрече в Румынии главы МИД стран НАТО примут решение о расширении помощи Украине. В пакеты помощи включат зимнюю одежду, горючее и лекарства.

В тот день сообщалось, что в супермаркетах Киева и области раскупили все хлебобулочные изделия. С утра 24 ноября люди начали массово скупать выпечку. Жители украинской столицы пытаются запастись провизией на фоне проблем, возникших в сфере энергетики.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране. Он заявил, что почти все регионы на территории Украины продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением.

Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал киевлянам, у которых есть возможность, переехать в пригород в частные дома, где есть печь и водоснабжение, покинуть на время украинскую столицу.

23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены.

Как сообщили в Минобороны РФ, в результате удара была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов украинских войск, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, проведение которой она начала 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации из-за участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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