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Службы ЖКХ перешли на круглосуточный режим в Хабаровске из-за снега

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В Хабаровске предприятия по обслуживанию улично-дорожной сети перешли на круглосуточный режим работы. Это сделано по поручению мэра Сергея Кравчука. На заседании оперативного штаба по ликвидаций последствий циклона он распорядился немедленно усилить работу по уборке тротуаров, прежде всего у важных социальных объектов — детских садов, школ и поликлиник.

Управление ЖКХ должно проконтролировать работу управляющих компаний по очистке от снега дворов. По словам градоначальника, которые приводит ИА AmurMedia, снег необходимо убирать, когда он идет, поскольку, после того как его укатают, потребуется куда больше усилий.

От снега улицы Хабаровска очищают 55 единиц техники. Продолжается подметание дорог, спусков и подъемов, дороги и тротуары подсыпают песко-соляной смесью, снег и лед убирают на автобусных остановках, лестницах, пешеходных, надземных и подземных переходах. Также от льда освобождают сети ливневой канализации.

Дальневосточное УГМС прогнозирует 30 ноября продолжение снегопада. Мороз усилится до –19 градусов, а ветер — до 20 м/с.

Ранее, 29 ноября, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что температура в Москве к середине недели опустится до значений января. Морозы начнут ослабевать только к концу недели.

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