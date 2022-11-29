Реклама
Прямой эфир
Мир
В Казахстане сообщили о планах создания «тройственного газового союза»
Политика
В СФ поступило представление об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты
Общество
Против экс-начальника ГИБДД Ставрополья и его подчиненных возбудили 20 новых дел
Мир
В Одесской области введены экстренные отключения электроэнергии
Мир
В Греции произошли два землетрясения за час
Мир
Американская Chevron самостоятельно определит объем нефтедобычи в Венесуэле
Мир
США положительно оценили дискуссии Запада по введению потолка цен на нефть РФ
Мир
Белый дом опроверг давление США на Украину для принуждения к переговорам с Россией
Мир
Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии ракет «воздух — воздух» на $323 млн
Мир
Курдский альянс СДС попросил Россию наладить координацию с официальным Дамаском
Культура
Боб Дилан извинился за копии автографов в его книге за $599
Общество
На подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины боевики убили мать и сына
Сюжет:

На Украине пожаловались из-за изъятия флага «Азова» на ЧМ в Катаре

На матче чемпионата мира в Катаре у испанских болельщиков изъяли флаг «Азова»
0
Фото: Global Look Press/Hasan Bratic
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У испанских болельщиков на чемпионате мира по футболу в Катаре изъяли флаг группировки «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом 28 ноября сообщил украинский футболист Роман Зозуля.

Игра не номер один: на ЧМ-2022 в Катаре скандалы пока громче футбола
Болельщиков лишили пива, Инфантино произнес стыдную речь, кассирам не дают воды, а командам — играть в радужных повязках

По его словам, флаг развернули на матче сборных Испании и Германии, однако вскоре представители Международной федерации футбола (ФИФА) потребовали снять его.

«Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг, сославшись на то, что он нарушает какие-то стандарты в их головах и якобы запрещен», — написал Зозуля в Facebook (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он призвал украинские власти обратить внимание на произошедшее и потребовать извинений от ФИФА.

Матч между сборными Испании и Германии в рамках группового этапа состоялся 27 ноября. Встреча на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счетом 1:1.

22 ноября пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что посла Венгрии вызовут в украинский МИД из-за инцидента с шарфом премьер-министра Виктора Орбана. Он появился на футбольном матче в экипировке с изображением «Великой Венгрии», в которую были включены территории современной Украины.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022