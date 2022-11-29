На Украине пожаловались из-за изъятия флага «Азова» на ЧМ в Катаре
У испанских болельщиков на чемпионате мира по футболу в Катаре изъяли флаг группировки «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом 28 ноября сообщил украинский футболист Роман Зозуля.
По его словам, флаг развернули на матче сборных Испании и Германии, однако вскоре представители Международной федерации футбола (ФИФА) потребовали снять его.
«Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг, сославшись на то, что он нарушает какие-то стандарты в их головах и якобы запрещен», — написал Зозуля в Facebook (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской).
Он призвал украинские власти обратить внимание на произошедшее и потребовать извинений от ФИФА.
Матч между сборными Испании и Германии в рамках группового этапа состоялся 27 ноября. Встреча на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счетом 1:1.
22 ноября пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что посла Венгрии вызовут в украинский МИД из-за инцидента с шарфом премьер-министра Виктора Орбана. Он появился на футбольном матче в экипировке с изображением «Великой Венгрии», в которую были включены территории современной Украины.