Число пострадавших при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге выросло до пяти
Число пострадавших при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге увеличилось до пяти. Об этом сообщили 29 ноября в пресс-службе минздрава Свердловской области.
Ранее сообщалось о двух погибших и трех пострадавших.
«В результате пожара на улице Чайковского двое мужчин с ожогами госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое, одна женщина госпитализирована, состояние удовлетворительное, два человека обратились за помощью амбулаторно», — передает сообщение ТАСС.
По информации прокуратуры Свердловской области, погибшими являются женщины 1998 и 1956 годов рождения. По факту произошедшего проводится проверка. Также прокуратура даст оценку деятельности ТСЖ «Чайковского 12», осуществляющего управление этим домом, на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности.
«Рассматриваются разные версии возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем и неисправность электротехнического оборудования», — отметили в ведомстве.
Пожар случился поздним вечером 28 ноября на улице Чайковского. Пожарные установили, что возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Возгорание было локализовано на площади 30 кв. м. Были спасены 33 человека, из них семеро — дети. Еще 60 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарной бригады.