Из-за плохой погоды и нехватки сил украинская сторона испытывают серьезные трудности с эвакуацией раненых военных на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом сообщил во вторник, 29 ноября, офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

«Специализированная техника, которая в основном сейчас колесная, не справляется с поставленными задачами. Нарушена логистика: плохие погодные условия не позволяют им (украинским эвакуационным бригадам. — Ред.) выехать в места, где большое скопление раненых», — рассказал Марочко в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что на этом направлении у Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается значительное количество раненых и убитых, а сложившаяся ситуация способствует еще большему числу санитарных потерь.

«У них нехватка специалистов-медиков, поскольку количество потерь возросло в разы, в том числе и из-за активной работы нашей артиллерии», — подчеркнул офицер.

27 ноября в Народной милиции ЛНР сообщили, что ВСУ за сутки потеряли в боях в ЛНР до 85 человек и несколько десятков единиц техники. Отмечалось, что луганские подразделения ведут активные наступательные действия.

Накануне командир подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что подразделения ВСУ под населенными пунктами Сватово и Кременная в ЛНР почти полностью состоят из иностранных наемников. По его словам, большинство иностранных наемников в рядах ВСУ — это поляки, выдающие себя за добровольцев, но на деле являющиеся кадровыми военными Вооруженных сил Польши.

Ранее, 24 ноября, офицер Марочко заявил, что ВСУ могут возобновить полномасштабное наступление в течение недели. По его мнению, среди планов украинских военных может быть наступление на Сватово и Кременную.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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