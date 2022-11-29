Reuters: страны ЕС не смогли согласовать уровень потолка цен на российскую нефть

Страны Евросоюза (ЕС) не договорились об установке потолка цен на российскую нефть. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщило агентство Reuters.

По данным издания, к этому привела позиция Польши, которая хочет, чтобы ограничение было более жестким, чем то, которое согласовали страны «Большой семерки» (G7).

«Сделки нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша всё еще не может согласиться с ценой», — указал европейский дипломат.

Если договоренность не будет достигнута к следующему понедельнику, то в силу вступит нефтяное эмбарго, введенное шестым пакетом санкций ЕС. Запрет на поставки российских энергоносителей будет касаться морских перевозок нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года.

24 ноября агентство Bloomberg сообщило, что переговоры стран ЕС о введении предложенного G7 ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях: Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки европейских стран установить потолок цен на российские энергоносители создают опасный прецедент, который грозит ударом по рынку энергетики и мировой торговли в целом.

12 октября президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Президент добавил также, что нет гарантий того, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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