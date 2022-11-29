Реклама
Прямой эфир
Мир
Курдский альянс СДС попросил Россию наладить координацию с официальным Дамаском
Культура
Боб Дилан извинился за копии автографов в его книге за $599
Общество
На подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины боевики убили мать и сына
Общество
Мурашко рассказал об изменениях цен на лекарства за год на 2,3%
Мир
Большинство американцев одобрили проведение расследования против Хантера Байдена
Туризм
Новогодний отдых в России подорожал до 20%
Общество
Мэр Снигиревки рассказал об аресте украинскими боевиками сотрудников администрации
Армия
Российские военнослужащие поговорили с родными по телемосту
Мир
Встреча глав МИД Турции, Финляндии и Швеции по НАТО состоится 29 ноября
Мир
В ФРГ объяснили отказ Шольца в поставках танков Украине боязнью реакции со стороны РФ
Мир
В США рассказали о принуждении Германии к участию в конфликте на Украине
Мир
Стало известно о взрывах в Днепропетровске
Сюжет:

Исмаилов рассказал о главном желании перед боем со Шлеменко

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боец MMA Магомед Исмаилов назвал главное желание перед боем со своим соперником Александром Шлеменко, который пройдет 3 декабря на турнире RCC. По словам спортсмена, больше всего он хочет съесть хинкали.

«Кушать хочу я. Хочу есть. В моей голове сейчас хинкали... Пролетает, но в любом случае я хочу поприветствовать всех. Рад, что это все же произойдет. Несмотря на кучу сомнений, высказываний, кто там верил, кто там не верил в это противостояние, но оно случится. О дальнейших своих надеждах, как это все пройдет, рассказывать уже не буду», — заявил Исмаилов.

Гора Магомеда: Исмаилов с победы дебютировал в профессиональном боксе
Какими сенсационными результатами удивил турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия»

По его словам, такой аппетит вызван весогонкой перед боем.

«Всё, что должно было быть у меня, оно у меня будет, а всё, что не должно быть у меня, этого у меня нет», — подытожил он.

Накануне Исмаилов назвал главный минус Шлеменко перед предстоящим боем. Он отметил, что слабая сторона его соперника — это борьба.

Также 28 ноября Шлеменко, прилетев в Екатеринбург, где состоится поединок, выступил с обращением к Исмаилову. Он подчеркнул, что его противнику недолго осталось ждать боя. Также, по мнению бойца, это будет ответственный поединок для обоих спортсменов.

27 ноября боец MMA, бывший чемпион организаций WFCA и ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров спрогнозировал исход предстоящего поединка между Исмаиловым и Шлеменко. Гончаров отметил, что Шлеменко предстоит тяжелый бой, поскольку Исмаилов является более универсальным бойцом.

Двумя днями ранее министр спорта России Олег Матыцин сообщил «Известиям», что будет с интересом следить за боем Исмаилова и Шлеменко. Он отметил, что ему всегда интересно смотреть противоборство разных соперников, которые уважают друг друга и готовы в равной борьбе продемонстрировать свое мастерство.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится на арене «Уралец» 3 декабря в рамках турнира RCC 13 в Екатеринбурге и станет главным событием суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022