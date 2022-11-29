Исмаилов рассказал о главном желании перед боем со Шлеменко

Боец MMA Магомед Исмаилов назвал главное желание перед боем со своим соперником Александром Шлеменко, который пройдет 3 декабря на турнире RCC. По словам спортсмена, больше всего он хочет съесть хинкали.

«Кушать хочу я. Хочу есть. В моей голове сейчас хинкали... Пролетает, но в любом случае я хочу поприветствовать всех. Рад, что это все же произойдет. Несмотря на кучу сомнений, высказываний, кто там верил, кто там не верил в это противостояние, но оно случится. О дальнейших своих надеждах, как это все пройдет, рассказывать уже не буду», — заявил Исмаилов.

По его словам, такой аппетит вызван весогонкой перед боем.

«Всё, что должно было быть у меня, оно у меня будет, а всё, что не должно быть у меня, этого у меня нет», — подытожил он.

Накануне Исмаилов назвал главный минус Шлеменко перед предстоящим боем. Он отметил, что слабая сторона его соперника — это борьба.

Также 28 ноября Шлеменко, прилетев в Екатеринбург, где состоится поединок, выступил с обращением к Исмаилову. Он подчеркнул, что его противнику недолго осталось ждать боя. Также, по мнению бойца, это будет ответственный поединок для обоих спортсменов.

27 ноября боец MMA, бывший чемпион организаций WFCA и ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров спрогнозировал исход предстоящего поединка между Исмаиловым и Шлеменко. Гончаров отметил, что Шлеменко предстоит тяжелый бой, поскольку Исмаилов является более универсальным бойцом.

Двумя днями ранее министр спорта России Олег Матыцин сообщил «Известиям», что будет с интересом следить за боем Исмаилова и Шлеменко. Он отметил, что ему всегда интересно смотреть противоборство разных соперников, которые уважают друг друга и готовы в равной борьбе продемонстрировать свое мастерство.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится на арене «Уралец» 3 декабря в рамках турнира RCC 13 в Екатеринбурге и станет главным событием суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».