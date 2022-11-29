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Американская Chevron самостоятельно определит объем нефтедобычи в Венесуэле

Белый дом: нефтегазовая компания Chevron самостоятельно должна определить объем нефтедобычи в Венесуэле
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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Американская нефтегазовая компания Chevron самостоятельно определит объем добычи нефти в Венесуэле. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

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Разрешение на поставку нефти и нефтепродуктов в США из Венесуэлы Chevron получила от американских властей 26 ноября. Как сообщили в Белом доме, разрешение Chevron поставлять нефть из Венесуэлы в США будет действовать шесть месяцев и Вашингтон может его также отменить.

«Еще предстоит понять, как много будет добываться там (в Венесуэле. — Ред.). Chevron сама должна определить это», — сказал он в ходе брифинга в Белом доме.

При этом, по словам Кирби, добытая нефть в полном объеме должна поступать в США.

Ранее, 31 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала про ненадежность США в качестве партнера для Венесуэлы на фоне того, как ослабевает влияние лидера оппозиции и самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо, пользовавшегося поддержкой Вашингтона.

9 октября американский телеведущий Брайан Килмид заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти привело к панике в Белом доме. Он подчеркнул, что президент США Джо Байден пошел вразрез со своими обещаниями и решил обратиться за помощью к Ирану и Венесуэле, вместо того чтобы бурить скважины и выдавать новые контракты на аренду нефтеносных участков.

До этого, 5 октября, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Эта мера направлена на сдерживание падения цен на нефть, вызванного ослаблением мировой экономики.

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