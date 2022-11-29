Байден и Макрон обсудят обеспечение энергетической безопасности Украины

Президент США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон на встрече в Вашингтоне 1 декабря обсудят обеспечение энергетической безопасности Украины. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Белого дома в понедельник, 28 ноября.

«США прилагают значительные усилия в рамках всего правительства, чтобы удовлетворить потребности Украины в энергетической инфраструктуре», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, он добавил, что главы государств поговорят о «важности оказания поддержки Украины», ее электросетей и гражданской инфраструктуры. По его словам, Украина будет одним из главных пунктов повестки переговоров двух президентов.

Он отметил, что Госдепартамент предпринимает дипломатические усилия, чтобы «заручиться глобальной поддержкой стран в борьбе с энергетическим кризисом» на Украине.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

Уже 28 ноября стало известно, что ситуация в энергетической сфере в ряде украинских регионов близка к катастрофической. Ситуация в энергетике может вызвать рост протестных настроений среди украинцев. Кроме того, наблюдается нехватка квалифицированных работников и комплектующих для ремонта энергообъектов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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