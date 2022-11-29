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Семь европейских стран обязались помочь Украине подготовиться к зиме

Главы МИД Исландии, Норвегии, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Швеции обязались поддержать Украину в подготовке к зиме
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония обязались оказывать помощь Украине в подготовке к зиме и восстановлении ее энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД вышеперечисленных стран, опубликованном 28 ноября на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

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«Мы обязуемся оказывать дальнейшую гуманитарную помощь и поддерживать усилия Украины по подготовке к зиме, в частности, по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. ‹...› Мы считаем важным продолжать оказывать международную поддержку, направленную на усовершенствование возможностей противовоздушной обороны Украины», — говорится в заявлении.

Также главы МИД семи стран указали на необходимость продолжать санкционную политику против России. Они поддерживают необходимость усиления антироссийских санкций и «обеспечения жесткости и эффективности этих мер».

Помимо прочего в заявлении указано, что главы МИД поддерживают надлежащее функционирование и расширение зерновой инициативы. Они также выразили готовность усилить с Киевом сотрудничество в сфере кибербезопасности и цифровизации.

Ранее во вторник в «Нафтогазе Украины» сообщили, что в стране восстановлено 316 объектов теплоснабжения, что составляет 53,3% от общего количества пострадавших объектов.

Между тем, накануне в «Укрэнерго» признали ситуацию в энергетической сфере в ряде регионов Украины близкой к катастрофической. Это следует из документа компании, попавшего в распоряжение руководителей Луганской Народной Республики (ЛНР). Тогда же стало известно, что Украина провела первую тестовую закупку электроэнергии у Румынии.

До этого, 25 ноября, в «Укрэнерго» заявили, что на Украине разрабатывают механизм импорта электроэнергии из стран Евросоюза (ЕС). 18 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за сложившейся ситуации Киеву необходима дополнительная помощь со стороны ЕС, которая пойдет на покупку энергетического оборудования и газа.

14 ноября Украина из-за сложившейся в стране ситуации с энергетической инфраструктурой обратилась к Австралии с просьбой рассмотреть возможность поставок угля, генераторов и трансформаторов.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

В Кремле отмечали, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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