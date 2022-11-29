Белый дом опроверг давление США на Украину для принуждения к переговорам с Россией

США не оказывают давления на Украину для принуждения к переговорам с российской стороной и приветствуют заявления украинского лидера Владимира Зеленского о готовности к «справедливому миру». Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома в понедельник, 28 ноября.

«США всегда ясно давали понять, что мы не оказываем никакого давления на украинцев, чтобы вовлечь их в переговоры. Мы приветствуем заявления, которые делал президент Зеленский о своей открытости справедливому миру», — сказал он во время телефонного брифинга в преддверии государственного визита в США президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает «РИА Новости».

По данным представителя, украинская проблематика будет в центре повестки переговоров Макрона с американским руководством.

10 ноября глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине. Между тем бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

Россия не раз отмечала свою открытость к диалогу с Киевом, который сам же отказался от переговоров, закрепив отказ законодательно.

26 октября президент РФ Владимир Путин назвал Украину инструментом внешней политики США. Глава государства также указал на потерю суверенитета этой страны.

Тогда же спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла способность существовать в дальнейшем как полноценное государство. По его словам, страна стала колонией США, а приказы Киеву отдаются из Вашингтона.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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