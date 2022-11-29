США положительно оценили дискуссии Запада по введению потолка цен на нефть РФ

Дискуссии западных стран по вопросу введения ограничения цены на российскую нефть проходят хорошо, необходимости привлекать к обсуждению президента США Джо Байдена нет. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы считаем, что дискуссии идут хорошо. Коллеги из ЕС прямо сейчас прорабатывают модальности того, как это будет реализовано, на каком уровне [будет установлен лимит]. Мы полагаем, что обсуждение идет весьма активно», — сказал он в ходе брифинга в Белом доме.

Кирби добавил, что не отмечает давления на американскую сторону, которое могло бы вынудить США принимать в дискуссиях по введению предельной цены на нефть РФ более активное участие. Также он подчеркнул, что установление потолка цен является «правильным подходом для ограничения» доходов России.

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что страны Евросоюза (ЕС) снова не смогли договориться о снижении цен на российскую нефть из-за Польши. По словам дипломатов, Варшава не может согласиться с предложением стран G7 и настаивает на том, чтобы ограничение цены было ниже, чем планировалось.

Тогда же газета Financial Times со ссылкой на дипломата рассказала, что инициатива Польши о снижении потолка цен может нарушить единство ЕС. По словам источника, большинство стран поддержали предложение остановиться на уровне $65–70 за баррель, однако Польша и страны Балтии настаивают на снижении предельной стоимости в два раза.

О введении потолка цен на российскую нефть страны G7 договорились в начале сентября. Президент РФ Владимир Путин тогда указал, что в случае установления ограничения стоимости российских энергоресурсов Западу грозит полная остановка поставок из России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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