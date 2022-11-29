Реклама
Прямой эфир
Мир
Курдский альянс СДС попросил Россию наладить координацию с официальным Дамаском
Культура
Боб Дилан извинился за копии автографов в его книге за $599
Общество
На подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины боевики убили мать и сына
Общество
Мурашко рассказал об изменениях цен на лекарства за год на 2,3%
Мир
Большинство американцев одобрили проведение расследования против Хантера Байдена
Туризм
Новогодний отдых в России подорожал до 20%
Общество
Мэр Снигиревки рассказал об аресте украинскими боевиками сотрудников администрации
Армия
Российские военнослужащие поговорили с родными по телемосту
Мир
Встреча глав МИД Турции, Финляндии и Швеции по НАТО состоится 29 ноября
Мир
В ФРГ объяснили отказ Шольца в поставках танков Украине боязнью реакции со стороны РФ
Мир
В США рассказали о принуждении Германии к участию в конфликте на Украине
Мир
Стало известно о взрывах в Днепропетровске
Сюжет:

США положительно оценили дискуссии Запада по введению потолка цен на нефть РФ

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дискуссии западных стран по вопросу введения ограничения цены на российскую нефть проходят хорошо, необходимости привлекать к обсуждению президента США Джо Байдена нет. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Прыжки до потолка: почему так трудно ограничить цены на нефть России
Достичь соглашения о предельных значениях оказалось непросто

«Мы считаем, что дискуссии идут хорошо. Коллеги из ЕС прямо сейчас прорабатывают модальности того, как это будет реализовано, на каком уровне [будет установлен лимит]. Мы полагаем, что обсуждение идет весьма активно», — сказал он в ходе брифинга в Белом доме.

Кирби добавил, что не отмечает давления на американскую сторону, которое могло бы вынудить США принимать в дискуссиях по введению предельной цены на нефть РФ более активное участие. Также он подчеркнул, что установление потолка цен является «правильным подходом для ограничения» доходов России.

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что страны Евросоюза (ЕС) снова не смогли договориться о снижении цен на российскую нефть из-за Польши. По словам дипломатов, Варшава не может согласиться с предложением стран G7 и настаивает на том, чтобы ограничение цены было ниже, чем планировалось.

Тогда же газета Financial Times со ссылкой на дипломата рассказала, что инициатива Польши о снижении потолка цен может нарушить единство ЕС. По словам источника, большинство стран поддержали предложение остановиться на уровне $65–70 за баррель, однако Польша и страны Балтии настаивают на снижении предельной стоимости в два раза.

О введении потолка цен на российскую нефть страны G7 договорились в начале сентября. Президент РФ Владимир Путин тогда указал, что в случае установления ограничения стоимости российских энергоресурсов Западу грозит полная остановка поставок из России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022