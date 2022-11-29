Австрийский эксперт сообщил об истощении запасов ракет ПВО у Украины

Массированные удары по инфраструктуре Украины привели к тому, что у Киева заканчиваются запасы ракет противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил австрийский эксперт Герхард Манготт.

В интервью Deutschlandfunk от 27 ноября он отметил, что российские военные выпускают много крылатых и баллистических ракет по инфраструктуре Украины, чтобы исчерпать резервы украинской противовоздушной обороны. Украина со своей стороны использует много ракет, чтобы уничтожить только одну цель, поэтому у нее и заканчиваются системы перехвата.

Эксперт добавил, что киевский режим нуждается в помощи Запада в ПВО и ремонте электростанций. По мнению Манготта, западные страны проявили «небрежность и медлительность» в этом вопросе.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

Уже 28 ноября стало известно, что ситуация в энергетической сфере в ряде украинских регионов близка к катастрофической. Ситуация в энергетике может вызвать рост протестных настроений среди украинцев. Кроме того, наблюдается нехватка квалифицированных работников и комплектующих для ремонта энергообъектов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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