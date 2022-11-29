Встреча глав МИД Турции, Финляндии и Швеции по НАТО состоится 29 ноября

Главы МИД Турции, Финляндии и Швеции во вторник, 29 ноября, проведут переговоры в Бухаресте, чтобы обсудить вступление стран в НАТО. Об этом 28 ноября заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Они еще не предприняли каких-то конкретных шагов. Они не оправдали конкретных ожиданий в отношении экстрадиций и правовых норм. Но в целом процесс продвигается позитивно, но еще есть шаги, которые необходимо предпринять», —цитирует министра телеканал NTV.

Ранее, 21 ноября, Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны ужесточить свое антитеррористическое законодательство и расширить сотрудничество с НАТО. По его словам, это важно для Турции, которая подвержена террористическим атакам со стороны запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав альянса.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил несогласие с решением Швеции и Финляндии стать членами альянса. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

Президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение альянса носит искусственный характер. Он подчеркнул, что делается это в интересах внешнеполитических целей США.