На подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины боевики убили мать и сына

На подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области украинские националисты из-за денег убили мать и сына. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказал «РИА Новости» глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

«Неугодных, на которых показали пальцем украинские агенты, или просто были кем-то недовольны в личной жизни, просто забивали насмерть. Нам известны случаи, когда семью — мать и сына — забили до полусмерти, потребовали денег. А потом мы узнали, что мать и сына забили (насмерть — Ред.)», — сказал он.

Подобные внесудебные расправы, которые происходят в занятых украинскими войсками районах Херсонской области, по мнению Барбашова, свидетельствуют о «разгуле нацистского террора».

«То, что в те места, где проходит фильтрация, не допускают журналистов даже лояльных (киевским властям. — Ред.) западных СМИ, ярко свидетельствует о том, что происходящее там не имеет никакого отношения к законности, вообще к соблюдению каких-либо прав», — сказал глава района.

Он добавил, что боевики готовы расправляться с теми, кто представляется им неугодными, и всё это поддерживается мировым сообществом.

Ранее, 17 ноября, украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов. Уточнялось, что 74 человека вывезены в неизвестном направлении.

Associated Press 14 ноября опубликовало фотографии привязанных к столбам жителей Херсона. По информации агентства, таким образом были наказаны якобы сотрудничавшие с российскими властями жители. После этого Красный Крест назвал недопустимым привязывание людей к столбам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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