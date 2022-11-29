Реклама
Прямой эфир
Мир
Курдский альянс СДС попросил Россию наладить координацию с официальным Дамаском
Культура
Боб Дилан извинился за копии автографов в его книге за $599
Общество
На подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины боевики убили мать и сына
Мир
Reuters рассказало о неудачной попытке стран ЕС договориться о потолке цен на нефть РФ
Общество
В России на 15% увеличилось число жертв пожаров
Общество
Синоптики предупредили о гололедице в Москве и области 29 ноября
Мир
Мэр Снигиревки рассказал об аресте украинскими боевиками сотрудников администрации
Армия
Российские военнослужащие поговорили с родными по телемосту
Спорт
Португалия обыграла Уругвай и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022
Мир
В ФРГ объяснили отказ Шольца в поставках танков Украине боязнью реакции со стороны РФ
Мир
В США рассказали о принуждении Германии к участию в конфликте на Украине
Мир
Стало известно о взрывах в Днепропетровске
Сюжет:

На подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины боевики убили мать и сына

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ashley Chan
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области украинские националисты из-за денег убили мать и сына. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказал «РИА Новости» глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

«Выезжаем, но одной ногой остаемся дома»
Известия побывали в Херсонской области и выяснили, как проходит эвакуация мирного населения

«Неугодных, на которых показали пальцем украинские агенты, или просто были кем-то недовольны в личной жизни, просто забивали насмерть. Нам известны случаи, когда семью — мать и сына — забили до полусмерти, потребовали денег. А потом мы узнали, что мать и сына забили (насмерть — Ред.)», — сказал он.

Подобные внесудебные расправы, которые происходят в занятых украинскими войсками районах Херсонской области, по мнению Барбашова, свидетельствуют о «разгуле нацистского террора».

«То, что в те места, где проходит фильтрация, не допускают журналистов даже лояльных (киевским властям. — Ред.) западных СМИ, ярко свидетельствует о том, что происходящее там не имеет никакого отношения к законности, вообще к соблюдению каких-либо прав», — сказал глава района.

Он добавил, что боевики готовы расправляться с теми, кто представляется им неугодными, и всё это поддерживается мировым сообществом.

Ранее, 17 ноября, украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов. Уточнялось, что 74 человека вывезены в неизвестном направлении.

Associated Press 14 ноября опубликовало фотографии привязанных к столбам жителей Херсона. По информации агентства, таким образом были наказаны якобы сотрудничавшие с российскими властями жители. После этого Красный Крест назвал недопустимым привязывание людей к столбам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022