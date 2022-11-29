Кулеба рассказал об отказе некоторых стран в продаже оружия Украине

Некоторые страны отказываются продавать оружие Украине. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник, 28 ноября.

«Нужно признать: в мире есть страны, у которых есть то, что нужно Украине, но они не собираются продавать это (оружие. — Ред.) в достаточном количестве по политическим причинам», — сказал он в интервью Politico.

Кулеба выразил мнение, что страны НАТО должны начать как можно быстрее производство оружия для поставок киевскому режиму. Он добавил, что следует перестать полагаться на «ненадежных партнеров», у которых на складах есть оружие, но они не хотят им делиться.

«В прошлый раз, когда я присутствовал на встрече министров НАТО, я пришел с тремя словами: оружие, оружие и оружие», — поделился украинский политик.

По его словам, украинские вооруженные формирования нуждаются в противовоздушной обороне и танках.

Ранее, 23 ноября, глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты Америки предоставят Киеву новый пакет военной помощи в размере $400 млн, который включает дополнительные вооружения со складов американского минобороны.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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