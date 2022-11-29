Минобороны рассказало о работе САУ «Акация» в зоне спецоперации

Расчеты 152-миллиметровых артиллерийских установок 2С3 «Акация» подразделения Южного военного округа продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации по защите Донбасса. О подробностях работы российских военных рассказали в Минобороны России во вторник, 29 ноября.

Так, артиллеристы поддерживают наступление мотострелковых подразделений, наносят удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы и колоннам военной техники украинских националистов.

«Мы постоянно наступаем. Постоянно выдавливаем противника. Постоянно пытаемся откинуть его как можно дальше от наших позиций и территорий», — рассказал старший офицер батареи с позывным «Лесник».

В составе расчетов действуют в том числе военнослужащие, призванные в ходе частичной мобилизации, которые прошли полный курс боевой подготовки. Они уверенно чувствуют себя в воинском коллективе и отлично выполняют боевые задачи, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Ранее, 28 ноября, корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал как российские САУ «Акация» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ. По словам артиллеристов, надежность установки не вызывает вопросов: даже с большим настрелом и пробегом порядка 5 тыс. км эти орудия бьют точно в цель.

До этого, 20 ноября, военкор Леонид Китрарь также запечатлел боевую работу самоходной артустановки «Акация». Военные продемонстрировали свой профессионализм, ликвидировав батарею украинских боевиков. Среди главных целей САУ — укрепления, опорные пункты и артиллерия ВСУ, огонь на подавление, которые определяют беспилотники, осуществляющие разведку.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне ухудшения обстановки в регионе из-за ударов со стороны украинских военных.

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