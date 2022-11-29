Российские военнослужащие поговорили с родными по телемосту

Состоялся телемост между военнослужащими арктической мотострелковой бригады Северного флота, выполняющими задачи в зоне проведения спецоперации защите Донбасса, с семьями. Общение было организовано посредством защищенной видеоконференцсвязи из пункта постоянной дислокации бригады в Мурманской области, о чем сообщила пресс-служба флота во вторник, 29 ноября.

Как отмечается, 12 семей пришли пообщаться со своими мужьями и отцами. Жены и дети военных для поддержки подготовили небольшую концертную программу. В свою очередь военнослужащие поздравили своих жен с прошедшим Днем матери.

«Это очень замечательно. Мы смогли увидеть нашего папу долгожданного. Концерт хороший, прямо настроение подняли песни. Это важно — связь с близкими на расстоянии. Очень приятно — радовать семьи, поддерживать целостное состояние», — поделилась впечатлениями от видеосвязи с супругом Татьяна.

Президент РФ Владимир Путин 25 ноября лично встретился с матерями военных, принимающих участие в спецоперации — мобилизованных, контрактников и добровольцев. Мероприятие прошло в преддверии Дня матери.

14 ноября в ходе встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко президент РФ указал, что внимание к вопросам поддержки участников спецоперации и их семей должно быть первостепенным.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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