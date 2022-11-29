Мэр Снигиревки рассказал об аресте украинскими боевиками сотрудников администрации

В Снигиревке Херсонской области украинские боевики арестовали двух сотрудников администрации, которые занимались выплатами пенсий и детский пособий. Об этом сообщил мэр города Юрий Барбашов во вторник, 29 ноября.

«Мне стало известно о том, что были арестованы двое сотрудников администрации. Это непосредственно люди, которые занимались оформлением социальных выплат. Они фактически спасали людей, то есть люди получили деньги для того, чтобы жить, и получили очень хорошие суммы, оформляли пенсионные выплаты, которые опять же в несколько раз превышают пенсии, которые назначила Украина. И теперь это им вменяется в вину», — сказал он в беседе с «РИА Новости».



Барбашов поделился, что многие жители Снигиревского района после проведения референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ стали активно обращаться в администрацию за получением российских социальных выплат. Так, выплаты составляли по 40 тыс. рублей из-за назначения с июня.

«Точно так же получили несколько сотен человек социальные выплаты на детей, по инвалидности. А сейчас людей, которые занимались этой работой, учетом имеющих право на выплаты и выдачей денег, обвиняют в преступлениях против Украины. Формулировки, с которыми их арестовывают, идиотские», — поделился он.

Глава города добавил, что арестованы не самые значимые люди из администрации, которые остались на месте и отказались эвакуироваться из-за того, что им приходилось присматривать за больными родственниками.

«О некоторых людях у нас нет никаких сведений, меня их судьба очень беспокоит», — заключил Барбашов.

Ранее, 17 ноября, сообщалось, что украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов. Кроме того, 74 человека вывезены в неизвестном направлении.

14 ноября американское агентство Associated Press опубликовало фотографии привязанных к столбам жителей Херсона. По информации агентства, таким образом были наказаны якобы сотрудничавшие с российскими властями жители. После этого Красный Крест назвал недопустимым привязывание людей к столбам.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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