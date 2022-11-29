Реклама
Прямой эфир
Мир
Курдский альянс СДС попросил Россию наладить координацию с официальным Дамаском
Культура
Боб Дилан извинился за копии автографов в его книге за $599
Общество
На подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины боевики убили мать и сына
Мир
Reuters рассказало о неудачной попытке стран ЕС договориться о потолке цен на нефть РФ
Общество
В России на 15% увеличилось число жертв пожаров
Общество
Синоптики предупредили о гололедице в Москве и области 29 ноября
Мир
Мэр Снигиревки рассказал об аресте украинскими боевиками сотрудников администрации
Армия
Российские военнослужащие поговорили с родными по телемосту
Спорт
Португалия обыграла Уругвай и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022
Мир
В ФРГ объяснили отказ Шольца в поставках танков Украине боязнью реакции со стороны РФ
Мир
В США рассказали о принуждении Германии к участию в конфликте на Украине
Мир
Стало известно о взрывах в Днепропетровске
Сюжет:

Мэр Снигиревки рассказал об аресте украинскими боевиками сотрудников администрации

Киевские власти арестовали двоих сотрудников российской администрации Снигиревки
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Снигиревке Херсонской области украинские боевики арестовали двух сотрудников администрации, которые занимались выплатами пенсий и детский пособий. Об этом сообщил мэр города Юрий Барбашов во вторник, 29 ноября.

Солдаты неудачи: как российская армия уничтожила более 300 наемников
Вооруженные силы разгромили базы иностранцев в ДНР и Харьковской области

«Мне стало известно о том, что были арестованы двое сотрудников администрации. Это непосредственно люди, которые занимались оформлением социальных выплат. Они фактически спасали людей, то есть люди получили деньги для того, чтобы жить, и получили очень хорошие суммы, оформляли пенсионные выплаты, которые опять же в несколько раз превышают пенсии, которые назначила Украина. И теперь это им вменяется в вину», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Барбашов поделился, что многие жители Снигиревского района после проведения референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ стали активно обращаться в администрацию за получением российских социальных выплат. Так, выплаты составляли по 40 тыс. рублей из-за назначения с июня.

«Точно так же получили несколько сотен человек социальные выплаты на детей, по инвалидности. А сейчас людей, которые занимались этой работой, учетом имеющих право на выплаты и выдачей денег, обвиняют в преступлениях против Украины. Формулировки, с которыми их арестовывают, идиотские», — поделился он.

Глава города добавил, что арестованы не самые значимые люди из администрации, которые остались на месте и отказались эвакуироваться из-за того, что им приходилось присматривать за больными родственниками.

«О некоторых людях у нас нет никаких сведений, меня их судьба очень беспокоит», — заключил Барбашов.

Ранее, 17 ноября, сообщалось, что украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов. Кроме того, 74 человека вывезены в неизвестном направлении.

14 ноября американское агентство Associated Press опубликовало фотографии привязанных к столбам жителей Херсона. По информации агентства, таким образом были наказаны якобы сотрудничавшие с российскими властями жители. После этого Красный Крест назвал недопустимым привязывание людей к столбам.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022