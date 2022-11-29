В США рассказали о принуждении Германии к участию в конфликте на Украине

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Defense News: Германии придется отправить на Украину войска в случае поставок ЗРК Patriot
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Фото: commons.wikimedia.org/Mark Holloway
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Предложение Польши отправить немецкие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на Украину провоцируют Германию на участие в конфликте. Об этом в понедельник, 28 ноября, написал обозреватель журнала Defense News Ярослав Адамовски.

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По словам автора, Берлин поддерживает Киев оружием и военной техникой, но держит свои вооруженные силы вдалеке от конфликта. А размещение войск на территории Украины для управления ракетными комплексами, втягивает Германию в прямой конфликт.

20 ноября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что инцидент с падением ракет в Польше выявил серьезные бреши в европейской системе противовоздушной обороны. Власти ФРГ рекомендовали Варшаве истребители Eurofighter и системы Patriot для защиты неба. Изначально Польша приняла это предложение.

Однако после этого председатель польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что было бы лучше, если Германия отправила бы свои зенитно-ракетные комплексы Patriot не в Польшу, а на Украину. По его словам, это «позволило бы определенно эффективнее, чем при помощи С-300, сбивать ракеты противника». Эту идею также поддержал и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Депутат сейма Польши от оппозиционных левых сил Андржей Шейна заявил, что идея передать Украине немецкие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot является германофобской.

Представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман пояснил, что Берлин обсуждает с союзниками по НАТО предложение Варшавы установить на территории Украины ЗРК Patriot, однако, по мнению властей Германии, такой шаг станет явной поддержкой Киева со стороны альянса.

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