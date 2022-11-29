Кинорежиссер Рубен Эстлунд рассказал о смысле сюжета «Треугольник печали»

В фильме «Треугольник печали» по сюжету две фотомодели — женщина и мужчина — оказываются сначала на роскошной яхте среди богачей, а после кораблекрушения вместе с ними попадают на тропический остров. Там пресная вода и сырая рыба стоят дороже любых денег, и красивый «лук» уже не выложишь в соцсеть. Перед выходом кинокартины в России дважды обладатель каннской «Золотой пальмовой ветви» режиссер Рубен Эстлунд ответил на вопросы «Известий».

«В беседе у одного из «сливок» спрашивают, что у него за бизнес. А он такой: а, ну, у нас семейный бизнес. И лучше всего продаются ручные гранаты. Потому что он — торговец оружием. Мне хотелось специально поиграть с марксистской теорией и не делать персонажей неприятными только на том основании, что они богаты. Мне показалось, что это хороший способ показать, как устроен мир. Что поведение сильно зависит от того, какое место они занимают в экономической иерархии», — сказал он.



По мнению режиссера, сейчас присутствует культура образа. Так, красота начинает играть большую роль в коммуникации.

«Наш вид, наше фото, наши «луки» становятся куда важнее, чем то, что мы хотим сообщить. У нас нет времени читать, что там кто пишет. Важен образ», — добавил он.



В противовес образу режиссер забросил героев на остров, где иерархия исчезает и начинается битва за выживание.

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«Хотел, чтобы вообще всем зрителям стало неуютно»