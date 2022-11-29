Шлеменко и Исмаилов поспорили об участии в титульном бое

За пять дней до турнира RCC 13, в рамках которого в главном поединке встретятся российские бойцы смешанных единоборств Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов, состоялась пресс-конференция основных участников события. Они поделились ожиданиями и устроили жаркий спор о том, кто из них достоин участия в титульном бое.

Поединок Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко был анонсирован еще в декабре 2021 года на турнире RCC 10 в Екатеринбурге. Тогда Исмаилов вышел в клетку, взял микрофон и вызвал Александра на бой. Только вот Шлеменко в зале не присутствовал, он вышел на связь с будущим соперником в привычном формате — через Zoom прямо из своего кабинета и принял вызов.

Спортсмены обменивались колкостями в адрес друг друга в СМИ, но в клетку летом так и не вышли. Сначала бой перенесли с июля на август, а затем и на декабрь. В обоих случаях причиной переноса было то, что Исмаилов не успевал залечить травму колена.

В ходе пресс-конференции Исмаилов заявил, что во время предстоящего боя рассчитывает «биться кость в кость, лоб в лоб». Бойцы устроили долгий и бескомпромиссный спор, кто же должен драться за титул.



Исмаилов заявил, что чемпион определится в его бою со Шлеменко. К спору присоединился Рагозин, задавшийся вопросом о том, как Исмаилов может драться за титул, выступая на турнире RCC впервые. Тогда Шлеменко привел в пример бой Петра Яна и Жозе Алдо.



«Человек два боя подряд проиграл и дрался за титул в лучшей организации мира, как говорят. Может быть такое или не может?» — подчеркнул Шлеменко.



Спор продолжался еще 10 минут, и бойцы так и не пришли к общему мнению.

Бой Исмаилова и Клименко продлится пять раундов. Многие считают, что это проблема для Магомеда. Но сам он так не считает, отмечая, что сейчас — тот самый момент, когда пора принять пятираундовое противостояние.

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«Титульный сбой: Шлеменко и Исмаилов размялись на словах»