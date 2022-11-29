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«Известия» показали тренировку разведчиков НМ ДНР на полигоне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В перерывах между боевыми заданиями разведчики 11-го полка первого корпуса народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) оттачивают мастерство на полигоне. Кадрами работы поделился корреспондент «Известий» Александр Сафиулин во вторник, 29 ноября.

«Это так называемая круговая тренировка для разведчиков — один отработал, второй подошел, бьет через доску, в которой уже готовы отверстия, имитирующие, как правило, условия настоящего боя. Самое главное — попасть все 13 патронов», — рассказал корреспондент.

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Упражнение отличается сложностью, в нем важна очередность действий. Сначала отрабатывают движения — непросто сразу выбрать удобное положение для стрельбы — после уже меткость.

В боевых условиях военнослужащие атакуют также друг за другом, на одном месте после стрельбы долго не задерживаются. Как отмечается, подразделение работает на горячих направлениях.

Кроме того, военным проводят занятия по тактической медицине. Так, волонтер Дмитрий Усков читает лекции, после которых следует обязательная практика. Инструктор показал бойцам несколько способов остановки кровотечения голыми руками.

Ранее, 15 ноября, корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как резервисты мотострелковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) на практике отрабатывают слаженность при ведении боевых действий в составе отделения и взвода.

РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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