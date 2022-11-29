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Наносенсоры из золота помогут вылечить ангину за сутки

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Российские ученые разработали быстрый метод поиска наиболее подходящего вируса, способного уничтожить болезнетворную бактерию, — бактериофага. Сейчас их применяют для борьбы с микробами, устойчивыми к антибиотикам. Чтобы понять, как тот или иной фаг взаимодействует с конкретной бактерией в организме пациента, сегодня нужно провести исследование, которое занимает минимум 12 часов. Тест от российских ученых подбирает нужный вирус за одну минуту.

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Количество резистентных к антибиотикам бактерий увеличивается с каждым годом. Фармацевты постоянно изобретают новые виды лекарств, однако микробы мутируют и становятся устойчивы и к последним средствам. Остановить этот процесс невозможно.
В отсутствие эффективных препаратов можно использовать бактериофаги. В природе можно найти фага против любой бактерии. Но каждый вирус способен уничтожить только определенный вид бактерий, но не затронуть других микробов.

Российские ученые создали наносенсоры, состоящие из мельчайших частиц золота, на которые наносят поверхностный белок исследуемого бактериофага. В зависимости от того, взаимодействует этот белок с бактерией или нет, изменяется одна из физических характеристик золотых частиц — плазмонный резонанс. Это колебания электронов под действием электромагнитного излучения. Их легко измерить при помощи современного научного оборудования. Изменения этой величины — надежный признак, что фаг нашел именно «свою» бактерию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 29 ноября 10:00:

«Блестящее решение: наносенсоры из золота помогут вылечить ангину за сутки»

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