Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили проверить «Яндекс.Заправки» — в частности, насколько обоснован введенный компанией сервисный сбор на приобретение топлива. Такое обращение в адрес главы ФАС Максима Шаскольского направил член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев. «Известия» ознакомились с документом.

Автор обращения попросил проверить, не сговорились ли участники рынка поднять цены на топливо, и проанализировать влияние сервисного сбора цены для граждан. В ФАС «Известиям» подтвердили, что получили письмо. Там сказали, что служба рассмотрит обращение.

Летом «Яндекс.Заправки» уже увеличили для владельцев автозаправочных станций комиссию в приложении с 2,39% до 3,59% от суммы чека. С ноября компания стала вводить сервисный сбор и для самих водителей в регионах за пользование приложением. Для автовладельцев в Санкт-Петербурге он составляет 9,99 рублей, для пользователей в Чувашии, Татарстане, Башкирии — 4,99. В ближайшие месяцы сбор начнет действовать во всех регионах работы сервиса, сказали «Известиям» в «Яндексе». Там добавили, что он составит не больше 10 рублей независимо от объема залитого топлива.

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«Сервисный спор: ФАС попросили проверить тарифы «Яндекс Заправок»