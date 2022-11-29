Представитель Белого дома опроверг обвинения в наживе США на поставках СПГ в Европу
Утверждения о том, что США наживаются на поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, не соответствуют действительности. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома в понедельник, 28 ноября.
«Для ясности: большая часть СПГ экспортируется в Европу по транспарентным долгосрочным контрактам с зарубежными энерготрейдинговыми фирмами, включая несколько европейских компаний», — сказал он во время телефонного брифинга в преддверии государственного визита в США президента Франции Эммануэля Макрона.
По его словам, американская сторона мобилизовала СПГ для подготовки Европы к зиме, передает «РИА Новости». Экспорт СПГ в ЕС из США увеличился более чем вдвое по сравнению с 2021 годом.
Ранее, 3 ноября, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что США стали вторым по объемам поставщиком газа для Европы после Норвегии.
Помощник американского госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт 16 октября рассказал, что США поставляют в Европу 70% СПГ, предназначенного на экспорт. Он подтвердил приверженность американских властей совместной работе по предотвращению дефицита энергии, роста инфляции и дальнейшего экономического спада.
1 ноября агентство Синьхуа указало на то, что США превратили европейский кризис в «возможности Америки» и извлекли из этого выгоду, что вызвало негодование Евросоюза. Эммануэль Макрон, в частности, уже обращал внимание на то, что американцы продают Европе газ гораздо дороже.
Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».